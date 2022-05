Zzoilo a abrir e Xutos & Pontapés a fechar o cartaz da Expofacic

Certame de Cantanhede realiza-se entre 28 de julho a 7 de agosto.

Depois de anunciar as presenças de Carlão (29 de julho), Dino D"Santiago (29 de julho) e Piruka (1 de agosto), a Comissão Organizadora da 30.ª edição da Expofacic avançou esta quarta-feira com a divulgação de mais três concertos, entre os quais o primeiro de um artista internacional.

A abrir o certame, a 28 de julho, vai estar o espanhol Zzoilo. Até há pouco mais de um ano desconhecido dos portugueses, o artista de 21 anos, natural de Valência, tornou-se um fenómeno do panorama musical com o tema "Mon Amour", que se tornou viral no início do verão de 2021 - já depois de um remix com a cantora Aitana - e que atingiu as 43 milhões de visualizações no Youtube.

O primeiro dia de concertos conta também com a atuação do português Aragão, um dos nomes emergentes do rap nacional. O rapper de 25 anos lançou-se na indústria musical em 2016 com "Minha Boo" e nos anos seguintes lançou diversos singles, dos quais se destaca "Tranquilo" (2019), que atingiu a Dupla Platina. "Viver" e "Mudei" foram os temas lançados pelo artista em 2020.

Mas se o cartaz de concertos da Expofacic 2022 promete uma abertura em grande, fecha com chave de ouro, ao ritmo do melhor rock português. A 7 de agosto, os Xutos & Pontapés regressam mais uma vez a Cantanhede para um concerto que promete, uma vez mais, juntar dezenas de milhares de pessoas de todas as gerações no Parque Expo-Desportivo de S. Mateus.