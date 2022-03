Academia de Coimbra decreta luto académico sem término definido

João Pedro Campos Hoje às 15:38 Facebook

A Associação Académica de Coimbra decretou luto académico sem término definido, pela morte do seu presidente, Cesário Silva, num acidente de viação no sábado.

"O Cesário deu o seu tempo e a sua alma à nossa Casa, vivendo a Académica como poucos a viveram e manifestando-se na defesa dos estudantes como poucos o fizeram", diz a Associação, em comunicado. "A Associação Académica de Coimbra endereça à sua família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências, decretando luto académico sem término apontado", conclui.



Cesário Silva faleceu no sábado no Hospital de Gaia, não resistindo aos ferimentos causados por um acidente de viação em Oliveira de Azeméis.



O presidente da Associação Académica regressava a Coimbra, depois de ter passado o dia no norte, ao serviço da Academia.



Cesário Silva tinha 24 anos e era presidente da Associação Académica de Coimbra desde dezembro de 2021.