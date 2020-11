Administração dos Hospitais de Coimbra repudia declarações de responsável da covid-19

João Pedro Campos Hoje às 21:39 Facebook

A Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) critica as declarações do presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos e responsável da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva (CARMNI) para a covid-19, João Gouveia, segundo o qual "o CHUC só tem 19 camas de Cuidados Intensivos para doentes covid".

"Afirmação grave para o responsável nacional, que tem obrigação de conhecer o número total de camas de nível III que o CHUC pode dispor para doentes covid, que penso ser a maior do universo nacional", lê-se numa nota da Administração.

Acusa ainda que o CHUC tem recebido doentes de unidades pertencentes à Administração Regional de Saúde do Norte provenientes de hospitais que esgotaram a sua capacidade e sem perspetiva de plano de expansão, "algo que competia à comissão presidida pelo Dr. João Gouveia ter contribuído para acautelar".