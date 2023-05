Alteração do dia do Cortejo marca Queima das Fitas de Coimbra

O Baile de Gala das Faculdades dá, esta quarta-feira, início à principal semana da Queima das Fitas de Coimbra. Uma edição que fica marcada pelo regresso do Cortejo à terça-feira, devido aos concertos dos Coldplay na cidade.

O desfile foi alterado para o domingo em 2008. No entanto, e devido à concentração de pessoas motivada pelos quatro concertos da banda britânica (o último dos quais a 21 de maio, dia em que estaria previsto o Cortejo), este foi alterado para terça-feira, dia 23.

Na sexta-feira, à meia-noite, realiza-se a Serenata Monumental. À semelhança dos últimos anos, vai realizar-se no Largo da Sé Nova, devido às obras que se estão a realizar na Sé Velha, e que impossibilita que o evento se realize no seu local tradicional.

PUB

Cartaz luso-brasileiro e noite extra

As Noites do Parque decorrem de 19 a 27 de maio, com a particularidade de haver uma noite extra (a última), dedicado ao antigo estudante, e que conta no cartaz com Deixem o Pimba em Paz (projeto de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo) e Xutos & Pontapés.

A brasileira Ivete Sangalo é a cabeça de cartaz das noites, subindo ao palco da Praça da Canção a 25 de maio, quinta-feira. Os também brasileiros Ana Castela, Gustavo Mioto e Kevinho também irão atuar na festa académica.

Entre os nomes nacionais, estão Linda Martini e Calema (19 de maio), Anaquim e Quatro e Meia (20 de maio), Bispo e T-Rex, na noite de 21, Slow J e X-Tense (22 de maio), Quim Barreiros, Miguel Bravo e Senhoritas (terça-feira, 23 de maio) e o luso-brasileiro Mizzy Miles, a 26 de maio.