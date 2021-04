Autarca ameaça acampar na Câmara Municipal de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 13:02 Facebook

O presidente da União de Freguesias de Souselas e Botão, em Coimbra, Rui Soares, admite acampar no edifício da Câmara Municipal a partir de quarta-feira à noite, se não receber verbas que considera estarem em atraso.

"Se o dinheiro não estiver na conta até quarta-feira à noite mudo a residência para a Câmara Municipal. Possivelmente acampo aqui. Não me estão a prejudicar a mim, é aos contribuintes", avisa Rui Soares.

Em causa, segundo o autarca, estão as verbas do primeiro trimestre das transferências da Câmara para as Juntas e União de Freguesias. "Estamos no final de abril e ainda não recebemos o primeiro trimestre. Por esta altura já devíamos ter recebido cerca de 50 mil euros", afirma.

Segundo Rui Soares, os salários na União de Freguesias de Souselas e Botão têm sido pagos com a venda de sepulturas do cemitério local.

O presidente e outros elementos da União de Freguesias manifestaram-se na manhã deste domingo à porta do edifício da Câmara Municipal, no que consideraram ser "uma ação simbólica".

O JN contactou a Câmara Municipal de Coimbra, que remeteu uma reação para mais tarde, em virtude de o presidente, Manuel Machado, estar nas comemorações de 25 de abril na Assembleia da República.