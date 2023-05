Autarquia garante que restrições por causa dos concertos dos Coldplay não afetam moradores

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, garante que as restrições pedonais e rodoviárias em volta do Estádio Cidade de Coimbra nos quatro dias dos concertos dos Coldplay não vão afetar quem reside na cidade e considera que todos os grandes eventos trazem constrangimentos.

"Quem vive e trabalha nestes locais vai poder circular. Se não cortássemos o tráfego nesses dias, as pessoas que cá vivem e trabalham não conseguiam circular, dada a confusão que seria. Não vamos expulsar as pessoas e tudo decorrerá com a máxima tranquilidade e bom senso", assegura o autarca.

A opinião é partilhada pelo subintendente da PSP de Coimbra, José Nascimento. "Temos o Estádio no centro da cidade, numa zona residencial e de serviços. Ninguém será proibido de ir a pé a lado nenhum. As deslocações com veículos automóveis terão as suas restrições", aponta.

A preparação para os quatro concertos dos Coldplay em Coimbra foi apresentada esta segunda-feira numa conferência de imprensa que durou quase duas horas, e na qual as perguntas incidiram sobretudo nas restrições ao tráfego pedonal e rodoviário e nos acessos aos vários serviços em redor do Estádio, como escolas e clínicas.

Segundo a informação prestada a semana passada pela autarquia, a circulação pedonal em volta do Estádio estará cortada entre as 23 horas do dia 16 de maio e as 2 horas do dia 19, e entre as 23 horas do dia 19 e as 2 horas do dia 22.

"Estão salvaguardadas todas as situações relacionadas com moradores, escolas e o acesso aos serviços médicos que existem no Estádio", assegura José Manuel Silva, apontando que "os benefícios dos concertos ultrapassam os constrangimentos" e que se pensassem só nos constrangimentos não se fariam grandes eventos.

"A semana da Queima das Fitas também causa constrangimentos e recebemos queixas diariamente. Há pessoas que não conseguem dormir durante as nove noites do Parque. Se pensássemos nos constrangimentos não se fazia nada", vinca o presidente.

Preparativos e melhorias

A estrutura que vai receber a banda britânica já está a ser montada no Estádio Cidade de Coimbra, com a Everything is New (produtora do evento) a fazer também obras no recinto, embora não tenha quantificado o valor investido.

"Fizemos melhoramentos a nível estrutural. Algumas valências não estavam em funcionamento, como casas de banho e luzes. A missão principal é ter condições necessárias para receber os Coldplay", descreve o diretor de produção da Everything is New, Pedro Viegas.

José Manuel Silva nega que estas intervenções da produtora estejam relacionadas com os 440 mil euros pagos pelo município. "Houve uma negociação prévia à decisão da produtora e a intervenção no Estádio está no protocolo assinado, mas a despesa da Câmara com a produtora não está relacionada com a despesa na intervenção", conta.

Apelo ao transporte coletivo

A vereadora da mobilidade da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Bastos, apela a que o público se desloque no transporte coletivo, usando depois as linhas disponibilizadas pelos Serviços Municipalizados de Transporte Urbano de Coimbra (SMTUC).

"Há horários especiais da CP e dos SMTUC, por isso apelamos a que não deixem de vir pelo transporte coletivo. Aos que vierem de automóvel, evitem vir isolados, incentivando as boleias organizadas", sugere, lembrando que há 16 espaços um pouco por toda a cidade para estacionamento.

Os Coldplay atuam no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. As portas abrem às 17 horas e a produtora apela ao público que venha com tempo e planeie a viagem com alguns dias de antecedência.