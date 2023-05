Banda de elementos com paralisia cerebral sobe ao palco dos Coldplay

A banda "5.ª Punkada", formada por utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, vai subir ao palco do Estádio Cidade de Coimbra este domingo, no último concerto dos Coldplay na cidade

Os 5ª Punkada fizeram uma campanha nas redes sociais e junto da Câmara Municipal de Coimbra para conhecerem a banda britânica, tendo a resposta positiva surgido na madrugada deste domingo.

Com quase três décadas de existência, os 5ª Punkada lançaram, no final de 2021, o seu disco de estreia, "Somos Punks ou Não?". Este domingo, sobem ao palco dos Coldplay, revelou o "Diário As Beiras" e já confirmou o JN.