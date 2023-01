Biblioteca Joanina em Coimbra estará um ano em obras

Trabalhos não impedem entrada de turistas, mas a universidade pondera reduzir presenças e avançar com visitas virtuais.

A Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra vai ser alvo de uma intervenção no exterior, a iniciar este mês e com conclusão prevista para o início de 2024. A empreitada, que vai incidir na requalificação da cobertura, fachadas e caixilharias, não vai impedir visitas, embora esteja a ser estudada, no futuro, a redução do número de presenças para preservar o espaço.

"A gestão do número e do fluxo de visitas à Biblioteca Joanina, para garantir a preservação do espaço e do seu espólio, é uma preocupação permanente da reitoria da Universidade de Coimbra. Nos últimos anos, para além de medidas concretas (como a alteração da porta utilizada para a entrada dos visitantes), procurou-se diversificar a oferta turística do património da universidade para diminuir a pressão sobre este local em particular. Medidas mais estruturais, relacionadas com o número máximo de visitantes por grupo ou por hora, estão a ser delineadas recorrendo a pareceres técnicos pedidos para o efeito", explica ao JN fonte do gabinete de comunicação da Universidade de Coimbra, avançando que se estuda possibilidade de haver visitas virtuais.