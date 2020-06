Câmara critica vandalismo e promete repor estátua de fundador dos escuteiros

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

O presidente da câmara municipal de Coimbra, Manuel Machado, garante que a autarquia vai repor o busto do fundador do escutismo, Baden-Powell, na sequência da vandalização ocorrida na última madrugada.

"É puro vandalismo e só pode resultar de quem tem falta de princípios civilizacionais, falta de compreensão do que é diferente e dos que são diferentes. Coimbra é uma cidade de tolerância, onde ao longo dos tempos e ao longo de sucessivas gerações houve a capacidade de compreender a história, a civilização, o passado, o presente e o futuro", declarou o autarca, numa nota de imprensa hoje divulgada.

A autarquia prometeu já a reposição do busto em pedra calcária numa rotunda da freguesia de Santa Clara, através da encomenda ao escultor da peça original, Armando Martinez, "para que não haja medo de encarar a história", além da apresentação de uma queixa junto das autoridades.

Reconhecendo que Baden-Powell "teve características boas e defeitos, como qualquer ser humano", Manuel Machado vincou que "Coimbra é uma cidade de tolerância" e que esta ocorrência marca uma "falta de respeito pela civilização".

Também a junta regional de Coimbra do Corpo Nacional de Escutas (CNE) expressou em comunicado a sua "indignação para com a vilania cometida", em que o busto de Baden-Powell foi decepado.

O CNE também reportou a situação à Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME), que, por sua vez, já havia repudiado atos similares no Reino Unido.

"Baden-Powell viveu numa era diferente e dentro de realidades diferentes. Hoje, o Movimento que ele fundou inclui mais de 54 milhões de escuteiros em 224 países e territórios, promovendo a tolerância e solidariedade em todo o mundo. O escutismo oferece um ambiente inclusivo para reunir jovens de todas as raças, culturas e religiões e cria oportunidades de diálogo sobre como promover a paz, a justiça e a igualdade", frisou a OMME.

De acordo com informação publicada na página internet da Direção-Regional de Cultura do Centro, o busto de Robert Baden-Powell, fundador mundial do escutismo, foi inaugurado em julho de 2004 numa iniciativa da Câmara Municipal de Coimbra, Junta de freguesia de Santa Clara e Agrupamento 162 do CNE.