Câmara de Coimbra ajuda a comprar repúblicas

A Câmara Municipal de Coimbra aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a criação de um regulamento que permite apoiar financeiramente as repúblicas de estudantes na aquisição dos imóveis.

O Regulamento Municipal de Proteção de Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local vai permitir a candidatura das repúblicas a uma comparticipação até 10% do valor total das casas.

A proposta surge no seguimento de um pedido de apoio feito pelas repúblicas Rapó-Taxo e Fantasmas, cujo imóvel (as duas casas situam-se no mesmo imóvel) está à venda por 450 mil euros. A aprovação do regulamento passa pela criação de um enquadramento legal que permita o apoio autárquico.

As duas repúblicas são reconhecidas como Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local por parte da Câmara Municipal de Coimbra desde 2018.

O apoio é válido para repúblicas que só tenham estudantes universitários como moradores e que tenham associações formalmente constituídas.