Câmara de Coimbra com apoio de meio milhão de euros a famílias

João Pedro Campos Hoje às 16:23

A Câmara Municipal de Coimbra vai disponibilizar uma verba inicial de 500 mil euros para ajudar agregados familiares que estejam a passar dificuldades decorrentes da pandemia da covid-19. Este valor será dado em vales de consumo no comércio local.

O programa decorre de 1 de dezembro a 31 de janeiro, sendo que os apoios variam consoante o número de pessoas do agregado familiar (160 euros até duas pessoas, 320 euros para três ou quatro pessoas e 460 euros para cinco ou mais pessoas).

"Destina-se a pessoas que estejam em desemprego involuntário desde março, inatividade profissional, situação de 'lay-off' ou doença comprovadamente resultante da pandemia", explica a vereadora da Ação Social da Câmara, Regina Bento.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, afirma que o montante pode aumentar consoante as dificuldades da população. "Está muito mais gente em estado de necessidade do que aquilo que pensamos", aponta, dando o exemplo dos agentes culturais.

Os estabelecimentos podem, a partir desta segunda-feira, candidatar-se a ser aderentes, nos serviços online do município, nos serviços presenciais na Câmara e na Loja do Cidadão e no Gabinete de Apoio ao Investidor.