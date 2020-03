Câmara de Coimbra com mais 100 quartos disponíveis para profissionais de saúde

João Pedro Campos Hoje às 21:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Coimbra vai disponibilizar quartos de unidades hoteleiras da cidade a profissionais de saúde, que estão a trabalhar no combate à pandemia da COVID-19 e que optem por não voltar para casa, tendo já disponíveis 110 quartos.

A operação está a ser coordenada pela Câmara Municipal, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Centro e a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

A medida destina-se a profissionais de saúde que optem por não voltar a casa, para evitar o contágio aos seus familiares.