Câmara de Coimbra contrata falcão para afastar pombos do mercado

Madruga vai dois dias por semana afugentar aves em Coimbra. Fica pelo menos seis meses, mas horário muda frequentemente para enganar o inimigo.

Chama-se Madruga, tem quatro anos, 800 gramas e é, desde 14 de dezembro, o novo inquilino do Mercado Municipal D. Pedro V, em Coimbra. O falcão está presente no mercado à sexta-feira e ao sábado de manhã com o objetivo de afastar os pombos, sendo já uma atração para os vendedores e clientes.

As pessoas passam, fazem perguntas, tiram fotografias. Madruga não é indiferente a todos os que passam pelo Mercado D. Pedro V. Mas o objetivo é evitar que o espaço seja invadido por outras espécies, em especial por pombos. "Eles vêm, ficam em torno do prédio, vão para dentro do mercado, picam as frutas, sujam o chão, incomodam as pessoas. O falcão faz o afugentamento dos pombos", explica, ao JN, o treinador de Madruga, Luciano Vieira.