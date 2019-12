Câmara de Coimbra pede evacuação de nove localidades

Hoje às 18:54, atualizado às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Coimbra solicitou este sábado às populações localizadas entre Bencanta e Ameal que preparem a evacuação. Uma equipa de fuzileiros da Marinha foi acionada para o terreno.

"Informa-se que a Proteção Civil Municipal está a solicitar à população das povoações de Bencanta; Espadaneira; Pé de Cão; Casais do Campo; Carregais; Taveiro; Ribeira de Frades; Vila Pouca do Campo; e Ameal (indicativamente entre a Linha Ferroviária do Norte e o Rio Mondego) a acondicionar algum material, acautelar os seus bens e a preparar a evacuação", refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A decisão, de acordo com o município, "deve-se à informação transmitida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à Proteção Civil Municipal de que o caudal do Rio Mondego, que atualmente está com 2125 m3/s no Açude-Ponte, irá intensificar nas próximas horas, existindo gravidade extrema de cheias e inundações nesta área geográfica".

"No local, estão equipas de bombeiros sapadores e voluntários, polícia municipal, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Cruz Vermelha Portuguesa, entre outros funcionários municipais, para fazer face às ocorrências que se possam registar, para acompanhar e aconselhar a população e garantir a sua segurança".

A Câmara recomenda que a população esteja em "estado de permanente alerta, colabore e a respeite todas as indicações e a sinalização das autoridades".

Em caso de necessidade, as pessoas podem dirigir-se para os seguintes locais de segurança: Pavilhão EB 2.3 de Taveiro, Rua Barqueira, Taveiro; Pavilhão Gimnodesportivo d'O Vigor da Mocidade; Pavilhão E.B. 2.3 Inês de Castro, junto ao Instituto do Sangue.

Fuzileiros no terreno

Este sábado, uma equipa de 14 fuzileiros da Marinha foi acionada para as zonas afetas do distrito de Coimbra para reconhecer, mapear e avaliar os danos. Os militares estão no terreno com dois botes, drones e quatro viaturas.

Em comunicado, o Estado-Maior General das Forças Armadas revela também que em colaboração com a Proteção Civil, nove militares apoiaram durante a manhã de sexta-feira a "estabilização de duas dragas ancoradas no rio Tejo, a montante da ponte de Constância".