Câmara de Coimbra reconhece Diligência Bar como entidade de interesse histórico e cultural

A Câmara Municipal de Coimbra aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a distinção da casa de fados Diligência Bar como imóvel de reconhecimento histórico e cultural.

O espaço estava em risco de encerrar depois de uma intenção do senhorio de avançar com uma ordem de despejo para o final de novembro, devido a obras de remodelação no prédio onde este se encontra.

O processo de reconhecimento foi proposto e aprovado em maio de 2022, em reunião de Executivo, mas atrasou devido a um parecer desfavorável.

PUB

"Estamos muito contentes com esta decisão unânime. É uma boa notícia, mas não está tudo concluído, terá de haver uma resolução com o proprietário do prédio", conta ao JN o gerente do Diligência Bar, Jorge Geraldo, mostrando-se esperançado que este reconhecimento salve o estabelecimento.

"Perante este reconhecimento, não poderá ser demolido", afirma.

O Diligência Bar está em funcionamento no coração da Baixa de Coimbra há 50 anos.