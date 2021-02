Candidato ao Politécnico de Coimbra sugere fusão com a Universidade

João Pedro Campos Hoje às 12:27 Facebook

O candidato à presidência do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), Manuel Castelo Branco, defende a integração da instituição com a Universidade de Coimbra e assegura que, quando for eleito, vai propor negociações com o reitor.

"A minha primeira medida será propor ao reitor da Universidade de Coimbra a abertura de um processo negocial com vista à integração das duas instituições", revela o candidato.

O objetivo, segundo Manuel Castelo Branco, passa por partilhar laboratórios, recursos pedagógicos, projetos científicos, instalações sociais, desportivas e de lazer de estudantes, professores e funcionários.

"Coimbra passará a ter segunda maior instituição nacional de ensino superior, só ultrapassada em número de estudantes pela nova Universidade de Lisboa, a qual resulta da fusão com a Universidade Técnica de Lisboa", destaca.