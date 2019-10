Carne de vaca em destaque na Latada de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 17:27 Facebook

A situação atual do ensino superior em Portugal e o fim da carne de vaca nas cantinas foram os grandes focos de contestação dos estudantes de Coimbra no Cortejo da Festa das Latas, que saiu à rua na tarde deste domingo.

"Chanfana nas cantinas" e "oh mata vacas, mata as propinas" foram algumas das mensagens nos cartazes dos alunos, lembrando o anúncio do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, de acabar com a carne de vaca nas cantinas.

A Direção-Geral optou por um protesto em relação ao ensino superior, desfilando em silêncio com uma faixa que dizia "um ensino que desmorona, um país que não funciona".