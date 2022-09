Carro capota e faz três feridos graves em Coimbra

Dois adultos e uma criança ficaram feridos, os primeiros com bastante gravidade, quando o automóvel ligeiro em que seguiam capotou, esta sexta-feira à tarde, na cidade de Coimbra.

As vítimas desciam a Rua do Brejo, em Santo António dos Olivais, e, no final de uma reta, o automóvel ligeiro em que seguiam não deu a curva à direita, embateu numa barreira de terra com um pequeno canavial e capotou.

As vítimas tiveram de ser desencarceradas pelos Bombeiros. Um homem, de 53 anos, e uma mulher, dez anos mais nova, "apresentavam feridas graves e múltiplas fraturas", informou no local, ao JN, o chefe dos Sapadores de Coimbra Luís Lacerda.

O último ferido a ser levado do local do acidente foi uma criança, ao que tudo indica filho daquele casal, de cerca de 10 anos. Foi transportado ao Hospital Pediátrico de Coimbra com o que parecia ser, pelo menos, uma fratura num braço.

Os adultos foram levados de urgência, pelo INEM, para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Os três feridos seriam residentes ao fundo da rua do Brejo, uma artéria que começa na Rua Brigadeiro Correia Cardoso, junto ao Centro Educativo dos Olivais, e desce no sentido da Circular Externa de Coimbra.

Segundo contou uma testemunha do acidente ao JN, no final de uma reta da Rua do Brejo estava encostado à berma direita um veículo ligeiro, de onde saíam passageiros. O veículo sinistrado surgiu por trás, deveria ultrapassar aquele outro e fazer imediatamente uma curva à direita. Mas, segundo a mesma testemunha, vinha em excesso de velocidade e não conseguiu dar a curva. Foi quase a direito e embateu num canavial na berma à esquerda, antes de capotar.