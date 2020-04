Casa dos Pobres de Coimbra tem casos positivos e aguarda bateria de testes

Hoje às 17:28 Facebook

Três utentes da Casa dos Pobres de Coimbra estão infetados com o novo coronavírus. Dois outros foram, esta segunda-feira, à Urgência do Hospital dos Covões, e estão a aguardar os resultados dos testes. Quanto aos demais - utentes e funcionários -, só esta terça-feira deverão começar a ser testados.

O primeiro caso foi detetado na quarta-feira passada, dia 8. Um utente com diversas patologias foi à urgência e, no dia seguinte, a direção da Casa dos Pobres recebeu a confirmação. "Logo nesse dia, preenchemos a infinidade de formulários e remetemos às autoridades de saúde", conta a presidente da IPSS.

Luísa Carvalho garante que a Casa dos Pobres fez tudo em tempo: iniciou o plano de contingência logo no início de março, dividindo os trabalhadores em duas equipas, a funcionar em espelho, e "muito antes do estado de emergência, foram interditadas as visitas".

