Centro Hospitalar de Coimbra manda para casa doente errada

JN Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospital e Universitário de Coimbra (CHUC) confirma a troca de uma doente. O caso passou-se na quinta-feira, na localidade de Teixeira, no concelho de Arganil.

Em vez de uma mulher residente na aldeia de Teixeira, internada naquela unidade, o hospital mandou para o domicílio outra paciente. Terá sido o marido da paciente que devia ter chegado a casa a detetar o erro, quando deu de caras com outra idosa, já a ambulância que efetuara o transporte já estava de partida.

"O CHUC lamenta a ocorrência deste facto", pode ler-se num comunicado do CHUC. Nessa nota, a instituição sublinha que "desta ocorrência não resultou qualquer prejuízo para as utentes envolvidas" no processo.

Ao que o JN apurou, a paciente de Teixeira foi transportada a casa ao final do dia por uma equipa da delegação de Coimbra da Cruz Vermelha, que respondeu ao pedido efetuado pelo CHUC.