Chuva provoca inundações em Coimbra

A chuva forte que caiu ao longo da tarde desta segunda-feira provocou várias inundações em Coimbra, em especial na Baixa da cidade.

Na Praça 8 de maio, junto ao edifício da Câmara Municipal e à Igreja de Santa Cruz, a água tornou a zona intransitável, tendo sido necessárias operações de limpeza.

A zona do estacionamento do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e do Instituto Português de Oncologia de Coimbra também foram afetados, não tendo sido registados danos materiais.

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Lopes, salienta que "está uma equipa a acompanhar e a monitorizar a questão das cheias e uma equipa a fazer um balanço diário da situação".

Vereadora lembra obras

Durante as inundações, estava a decorrer a reunião do Executivo Municipal da Câmara Municipal de Coimbra. A vereadora das Obras Públicas, Ana Bastos, lembrou as várias obras que estão a ser feitas em termos de drenagem e saneamento na cidade.

"As inundações são resultado de políticas erradas. Estas obras são muito mal compreendidas pela população e pela oposição, mas são necessárias", considerou, durante a reunião.