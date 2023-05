Coimbra ansiosa pelo regresso do Rali à cidade

Comércio e fãs do Rali otimistas com a edição totalmente livre das limitações da pandemia.

A Universidade de Coimbra volta a ser o palco da partida do Rali de Portugal, como é desde 2019 (em 2020, o evento não se realizou). Entre as pessoas que têm negócios junto à Universidade, o espírito é de otimismo, debelada que está a pandemia, vista como uma condicionante nos últimos anos.

"Espero uma maior afluência de pessoas em relação aos últimos anos, em que ainda havia receios por causa da covid-19", afirma Johnny Ferreira, da gerência do Café Couraça, um espaço a poucos metros de onde os carros do World Rally Championship vão arrancar. Apesar de esperar muita gente hoje ao final da tarde, Johnny Ferreira assegura que o Couraça não terá alterações no serviço. "Quem vier será bem vindo", aponta.