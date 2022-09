Coimbra aprova taxa turística para 2023

A Câmara Municipal de Coimbra aprovou, por maioria, a criação de uma taxa municipal turística, de um euro por noite, a cada turista que visitar a cidade. A medida entra em vigor a partir de 2023.

A proposta, apresentada esta segunda-feira em reunião do Executivo, teve os votos favoráveis dos seis vereadores da Coligação Juntos Somos Coimbra, votos contra dos quatro vereadores do PS e a abstenção do vereador da CDU. O próximo passo da medida é a elaboração de um regulamento que implemente essa taxa.

"Não temos nenhuma objeção de princípio em relação a esta taxa, o que contestamos é a inoportunidade. Estamos a sair de uma pandemia, com uma guerra na Europa, e os empresários hoteleiros ainda mal conseguem respirar. Não nos parece ser a altura certa", aponta Regina Bento, vereadora do PS.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, considera que a taxa "é para fazer crescer o turismo em Coimbra, em benefício dos próprios empresários. Já há muitos municípios com taxa turística, porque permite aumentar a coleta sem que sejam aplicadas aos munícipes mas que os beneficiem, mas não afeta o turismo", defende.