Coimbra: casal de idosos assaltado três vezes num mês

Três assaltos em menos de um mês deixaram Maria de Lurdes Guilherme, de 84 anos, e o marido, José Branco, de 77, em sobressalto. O último aconteceu na madrugada passada, quando um homem encapuzado lhes assaltou as duas viaturas estacionadas à porta do café de que são proprietários, em Ribeira de Frades, Coimbra.

O casal tem o café "Zé Branco", à entrada da localidade de Ribeira de Frades, em Coimbra, há mais de 40 anos. Moram por cima do espaço e têm duas viaturas que deixam sempre estacionadas à porta do estabelecimento. No final do mês de junho, os veículos foram assaltados pela primeira vez. Levaram cerca de 300 euros e documentos de uma das viaturas.

"Dois dias depois, vieram outra vez e assaltaram a outra carrinha, levaram mais 100 euros e papéis também", lamenta Maria de Lurdes. Na madrugada desta terça-feira, por volta das 5 horas e 30, um homem encapuzado partiu os vidros das duas carrinhas e levou do seu interior documentos e um saco com câmaras de videovigilância que o casal tinha comprado para instalar no estabelecimento. Tudo aconteceu enquanto os idosos dormiam.

