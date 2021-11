Coimbra é o distrito com mais autarquias "amigas das famílias"

João Pedro Campos Hoje às 18:51 Facebook

O distrito de Coimbra é o que tem mais municípios com a bandeira verde de "Autarquia Familiarmente Responsável", atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, entidade da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.

Coimbra tem 11 municípios distinguidos, num total de 84 em todo o país. As bandeiras foram entregues esta quinta-feira, precisamente em Coimbra.

Depois de Coimbra, seguem-se Lisboa, com 10, Santarém, com nove, e Aveiro e Braga, com sete cada. O distrito do Porto tem cinco municípios distinguidos: Lousada, Santo Tirso, Trofa, Penafiel e Póvoa do Varzim.

As bandeiras verdes são entregues com base em medidas de apoio às famílias (como apoio à maternidade e paternidade, serviços básicos, educação e formação, transportes, saúde ou participação social) e nas medidas de apoio aos trabalhadores municipais em termos de conciliação entre trabalho