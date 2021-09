Coimbra investe um milhão de euros em novo sistema de bilhética multimodal

JN/Agências Hoje às 20:30 Facebook

O município de Coimbra anunciou esta quinta-feira um investimento de um milhão de euros num novo sistema de bilhética multimodal nos transportes públicos. Desta forma, os utilizadores vão poder usar vários modos de transporte com um único passe.

Trata-se de "uma aposta da Câmara Municipal num serviço que permite a integração tarifária entre os vários modos de transporte de passageiros e operadoras na rede municipal, possibilitando que os utilizadores necessitem apenas de um passe para circular dentro de todo o concelho", refere a autarquia, em comunicado.

O sistema está ainda preparado para integrar, no futuro, o estacionamento e os modos suaves, nomeadamente o sistema "Park & Ride" e os modos partilhados, incluindo o "bike sharing".

Segundo a nota, o novo sistema de bilhética multimodal já está a ser instalado e vai permitir o carregamento de títulos de transporte em máquinas de multibanco e a aquisição online de títulos de transporte.

O município de Coimbra apostou num sistema "com características que possibilitem, no futuro, a sua compatibilidade com o sistema da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e com o Sistema de Mobilidade do Mondego".

"Pretende-se, ainda, que o novo sistema tenha capacidade para aceitar a integração de outros operadores supramunicipais, sejam rodoviários, ferroviários ou outros", salienta o comunicado.

A operação está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Coimbra e tem previsto financiamento comunitário a 85% do programa operacional regional Centro 2020.