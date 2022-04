Coimbra vai ter bicicletas elétricas partilhadas

JN/agências Hoje às 15:52 Facebook

A cidade de Coimbra vai passar a contar com um sistema privado de bicicletas elétricas partilhadas a partir de 2 de maio, afirmou o presidente da Câmara, José Manuel Silva, durante a reunião da Assembleia Municipal de Coimbra, que decorreu quinta-feira.

Segundo a vereadora com a pasta dos transportes, Ana Bastos, o sistema, da responsabilidade da Bolt, vai contar com 100 bicicletas elétricas, surgindo no âmbito do contrato que a autarquia tem com aquela empresa relativo a trotinetes elétricas.

No caso das bicicletas, estas não poderão ser largadas em qualquer sítio, tendo de ser atracadas em estações próprias para o efeito, esclareceu a vereadora, salientando que, quem não cumprir essa regra, terá de pagar uma multa.

As estações são as mesmas que eram usadas com as trotinetes e estão espalhadas por toda a zona central da cidade.

"Este é um primeiro lançamento, espero que venham outros em complemento", acrescentou Ana Bastos.