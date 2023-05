Coldplay e Rali: Com hotéis lotados há quartos e caravanas a 250 euros por noite

Particulares aproveitam-se a arrendam camas e garagens para estacionar a 400 euros.

Os hotéis em Coimbra e na Figueira da Foz estão praticamente esgotados para os concertos deste mês dos Coldplay (17 a 21) e do Rali de Portugal (11 e 12). Nos dias dos eventos, a taxa de ocupação oscila entre 70% e 100%. Muitos moradores aproveitam-se da procura muito acima da média.

No site OLX, os quartos particulares em Coimbra para os dias dos espetáculos estão com preços médios de 150 a 175 euros por noite, e há mesmo uma autocaravana disponível por 250 euros. Mas não é só nas dormidas que há ofertas. Há vários anúncios de garagens para arrendar, podendo os fãs dos Coldplay estacionar os carros por valores entre os 75 e os 400 euros. Não é por acaso. Circular na cidade nestes dias não vai ser fácil devido aos condicionalismos no trânsito, mas há alternativas.