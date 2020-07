Concerto dos "The Twist Connection" à porta fechada disponível online

João Pedro Campos Hoje às 19:31 Facebook

O concerto que os "The Twist Connection", banda de Coimbra, deram à porta fechada em maio, por causa da pandemia, já está disponível online no YouTube.

O concerto foi gravado no Salão Brazil, em Coimbra, tendo decorrido à porta fechada devido ao impedimento de ajuntamentos, motivado pela pandemia.

O concerto, com a duração de 33 minutos, conta com oito temas do trio composto por Carlos Mendes, Sérgio Cardoso e Samuel Silva, tendo o vídeo sido realizado por António Ferreira e Bruno Pires.

Os "The Twist Connection" lançaram recentemente o terceiro álbum, que reúne os singles "Bring me the Storm" e "Fake".