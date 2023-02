Concertos dos Coldplay levam a mudança do Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra

A Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra anunciou, esta terça-feira, que o Cortejo, este ano, se vai realizar a uma terça-feira (23 de maio) em vez de domingo.

Na base da decisão estão os quatro concertos dos Coldplay na cidade (o último no dia 21 de maio, dia previsto para o Cortejo). "Esta mudança ocorre devido à realização do concerto da banda Coldplay na cidade de Coimbra, no domingo, o que poderia causar problemas de segurança e logística na cidade", informa a Comissão.

A decisão foi tomada, segundo a organização, "por imposição da Câmara Municipal de Coimbra e entidades de segurança, e após reuniões com os vários grupos envolvidos no evento".

O Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra realiza-se ao domingo desde 2008.