Consórcio de 12 universidades cria aplicação móvel para migrantes e refugiados

Uma associação de 12 universidades europeias e egípcias desenvolveu uma aplicação móvel (app) multilingue para migrantes e refugiados, anunciou esta sexta-feira a Universidade de Coimbra, que integra o consórcio.

Totalmente gratuita, a app - denominada 7Ling -, que já está disponível para os sistemas Android e iOS, foi criada no âmbito do projeto XCELING (Towards Excellence in Applied Linguistics. Innovative Second Language Education in Egipt), afirma a Universidade de Coimbra.

O projeto XCELING tem como "objetivos a capacitação do Egito na área do ensino de línguas estrangeiras através da inovação no âmbito das metodologias de ensino, o desenvolvimento de investigação em linguística aplicada ao ensino de línguas não maternas e da transferência do saber para grupos com necessidades especiais, por via da criação de recursos linguísticos de livre acesso".

Financiado pelo programa europeu Erasmus+ e o XCELING "assenta em três dimensões principais": "ensino" (formação de formadores), "aprendizagem" (educação pré-doutoramento) e "extensão à comunidade" (criação de materiais de ensino de livre acesso).

