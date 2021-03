Construtor exige verbas dos carros alegóricos da Queima de Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 10:49 Facebook

Um construtor de carros alegóricos da Queima das Fitas de Coimbra de 2020 (entretanto cancelada) veio exigir, através do advogado, a liquidação das verbas aos estudantes das comissões dos carros.

A organização da festa contesta esta exigência e mostra-se disponível para prestar apoio aos estudantes nesta situação.

"Decidimos aproximar-nos dos estudantes e averiguar o ponto de situação, de modo a perceber o seu lado e a sua posição face a toda esta conjuntura. Desta forma, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2021 está aberta ao contacto por parte de todas as comissões de carro que se encontrem nesta posição", aponta o coordenador-geral da Queima das Fitas, Carlos Missel.

No entender da organização, não podem ser cobradas mais verbas por parte de um serviço que não foi prestado.

"Quando as comissões de carro celebraram o contrato de construção do carro alegórico, nenhuma das partes tinha conhecimento do fator externo, covid-19, que poderia impossibilitar a prestação do serviço contratado. Desta forma, é do entender da Comissão Organizadora da Queima das Fitas que a totalidade do valor exigido não é correta nem justa para uma das partes, sabendo de antemão que ambas terminaram lesadas com toda a situação", defende Carlos Missel.