Covid-19 fecha infantário vizinho de quatro hospitais de Coimbra

Um infantário privado de Coimbra está encerrado, desde a semana passada, devido a um surto de covid-19. Dez dos seus profissionais testaram positivo para o novo coronavírus, enquanto as crianças foram postas em "isolamento profilático, por prevenção", informou a assessora de imprensa da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, Filomena Lages.

O estabelecimento em causa, que se chama "Morangos" e fica na rua Augusta, junto à Cruz de Celas, tem valências para crianças até aos três anos e para crianças entre três e seis anos, sendo que não encerraram ao mesmo tempo. "Começou por fechar a creche, a 26 de outubro, [e] depois o jardim-de-infância, a 30", precisou Filomena Lages, acrescentando que "o caso está a ser acompanhado pela delegada de saúde" de Coimbra.

A menos de cinco minutos de quatro hospitais públicos, "Morangos" tem inscritas crianças cujos pais são profissionais de saúde. Alguns deles não foram sujeitos a teste de despistagem da covid-19 e não estão a trabalhar.

O JN tentou apurar quantos funcionários fizeram testes da covid-19 e quantas crianças frequentam normalmente o "Morangos", mas resultaram infrutíferas as tentativas de ouvir algum responsável do estabelecimento, por telefone e à porta do mesmo.