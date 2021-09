Criação de empregos na agenda da campanha em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 08:13 Facebook

Manuel Machado (PS) e José Manuel Silva (coligação de Direita) consideram criação de postos de trabalho uma das prioridades, mas têm visões diferentes sobre o tema.

​​​​​Os candidatos do PS e da coligação Juntos Somos Coimbra (que junta sete partidos, entre eles o PSD e o CDS) elegem a criação de empregos e o apoio na criação de empresas como uma das prioridades para o próximo mandato autárquico. Enquanto Manuel Machado (PS) vê já alguns progressos, José Manuel Silva (coligação de Direita) entende que há muito a fazer e culpa a excessiva burocracia da Câmara.

"A nossa principal prioridade é apoiar a criação de emprego, empresas e postos de trabalho", enumera o candidato do PS (presidente da Câmara há oito anos), depois da apresentação do seu compromisso eleitoral, ontem ao final da manhã nas instalações do Coimbra iParque. E deu esse complexo como um exemplo do que tem sido feito. "Este parque esteve parado muito tempo e conheceu avanços nos últimos anos", defende.