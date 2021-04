Deixa carro a trabalhar para ir tomar café e fica sem ele em Coimbra

Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 35 anos, parou o carro, na rua do Padrão, em Coimbra, na madrugada de quinta-feira, para ir beber um café e ficou sem o carro. Os ladrões que levaram a viatura foram depois furtar botijas de gás a uma bomba de gasolina naquela zona da cidade. A PSP recuperou o carro horas mais tarde. Os assaltantes fugiram.

A denúncia chegou à PSP pelas 12 horas e 55 da noite O proprietário do carro informou a polícia que "desconhecidos lhe furtaram a sua viatura particular, que o mesmo tinha deixado na via pública a trabalhar, afastando-se com o propósito de ir beber um café" numa máquina de vending. O homem disse ainda que no interior da viatura tinha o título de registo de propriedade, as chaves da residência e do local de trabalho.

Leia mais em Diário As Beiras