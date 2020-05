Direção Regional investe 520 mil euros na conservação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Hoje às 17:51 Facebook

A Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) assinalou, esta quarta-feira, o arranque das obras de conservação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, orçadas em 520 mil euros e com um prazo de execução de um ano.

A obra pretende "resolver os problemas que as grandes cheias [de 2016] trouxeram ao monumento, por forma a garantir as condições mais adequadas de visitação ao monumento", afirmou a diretora regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia do início das obras.

"O monumento não esteve encerrado - fomos encontrando soluções e estratégias para continuar a desenvolver a missão -, mas temos problemas para resolver, quer da conservação, em termos de pedra, azulejo e estruturas de apoio ao próprio monumento, quer das acessibilidades", explicou Suzana Menezes. De acordo com a responsável, esta é "uma intervenção bastante exaustiva e completa", estando focada nos "problemas estruturais de conservação do monumento".

