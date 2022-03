DJ com paralisia cerebral desafia entraves e anima noite em Coimbra

O bar Pinga Amor, em Coimbra, vai ter a seleção musical da noite deste sábado a cargo de Fausto Sousa, utente da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC).

Intitulando-se como "DJ Punk", Fausto Sousa, de 53 anos, fã de rock, é vocalista e fundador da banda 5.ª Punkada, composta por utentes da APCC, e que lançou o seu primeiro disco, "Somos punks ou não?", em dezembro de 2021.

"Esta noite surgiu por intermédio do Victor Torpedo [guitarrista dos The Parkinsons que colabora com os 5.ª Punkada] e é um sonho para o Fausto passar música num bar", descreve o responsável do Pinga Amor, Tito Santana, completando que o bar "está sempre aberto a novas experiências".

"Espero conseguir proporcionar uma noite fantástica e que as pessoas percebam que eu vou exigir muito de mim. E claro, desejo que se divirtam muito. Confesso que estou imensamente nervoso", aponta Fausto Sousa. O DJ quer ainda, com esta atuação, "ir além das dificuldades que este país coloca às pessoas com deficiência".