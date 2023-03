Docente portuguesa no Conselho Científico de Laboratório Europeu

A professora da Universidade de Coimbra Maria Paula Marques foi nomeada para o Conselho Científico do European Spallation Source (ESS), laboratório que está a ser construído em Lund, Suécia, e que pretende atualizar e complementar as instalações de neutrões existentes para acesso a investigadores de todo o mundo nas mais diversas áreas de estudo.

A estrutura, que deverá entrar em funcionamento em 2025, está a ser construída com a colaboração de vários países europeus e será transversal a todo o Mundo, utilizando um feixe de neutrões, que são atualmente usadas por cerca de seis mil investigadores em toda a Europa.

"O meu trabalho incidirá sobre as diretrizes científicas do laboratório, os aparelhos disponíveis ou os trabalhos a que será dada prioridade", conta Maria Paula Marques ao JN.

Segundo a docente, as investigações no ESS vão reger-se pelas diretrizes da Agenda 2030, que tem como áreas prioritárias a saúde humana, como diagnósticos de cancro, medicamentos para a doença oncológica e outras patologias como Alzheimer ou Parkinson, e a sustentabilidade e ambiente. "As novas energias e tudo o que envolve a sustentabilidade são um tema prioritário da Agenda", revela.

Maria Paula Marques é doutorada em Bioquímica e professora do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Como investigadora, tem-se dedicado à Química Medicinal, no desenvolvimento de novos agentes quimioterapêuticos e quimiopreventivos.

O ESS é um projeto que envolve 13 países europeus, estando o laboratório instalado em Lund e o Centro de Documentação e Software em Copenhaga