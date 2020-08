Dois camiões despistam-se à mesma hora e no mesmo local

N.M. Ontem às 21:28 Facebook

Dois camiões despistaram-se, esta quinta-feira de madrugada, praticamente à mesma hora e na mesma zona do IC2, em Trouxemil, Coimbra. O piso sujo e húmido poderá ser a explicação para os acidentes, registados por volta das 5 horas, que estão sob investigação da GNR.

Um camião frigorífico, que seguia no sentido Norte-Sul e entrou em despiste, galgou o separador central do IC2 e acabou por se incendiar e ser consumido pelas chamas, informou o major Pedro Teixeira, da GNR de Coimbra, acrescentando que o respetivo condutor sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Já o motorista que conduzia o outro camião sinistrado, em sentido contrário (Coimbra-Mealhada), não ficou ferido, apesar do aparato do despiste em que esteve envolvido, com a viatura a embater, também, no separador central.

Pedro Teixeira disse ao JN que as causas de ambos acidentes, mas observou que o facto de terem ocorrido quase à mesma hora e no mesmo local poderá ter sido uma mera "coincidência", justificada pela "chuvinha" que começou a cair ontem à noite. No verão, o asfalto tende a ficar mais sujo e, com as primeiras águas, torna-se escorregadio e propicia os acidentes.

O major da GNR informou, aliás, que o IC2 foi palco de mais outros dois acidentes, só na zona de Coimbra, esta quinta-feira de manhã.