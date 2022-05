Dois feridos em acidente com camião e carro no IC2

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Um camião despistou-se, esta quinta-feira, no IC2 a norte de Coimbra e incendiou-se de seguida, o que causou ferimentos ligeiros em duas pessoas, disse uma fonte da GNR à agência Lusa.

O veículo pesado "circulava no sentido sul-norte e entrou em despiste na zona dos Fornos", concelho de Coimbra, pouco depois das 14:00, tendo galgado o separador central do itinerário complementar e colidido com uma viatura ligeira que seguia em sentido contrário, adiantou.

"Os dois feridos são os condutores das viaturas envolvidas no acidente", explicou a GNR, indicando ter informações de que o despiste do camião terá sido originado pelo rebentamento de um pneu.

O motorista "perdeu o controle" da viatura, carregada de pedras, disse a fonte.

O trânsito chegou a estar cortado no local, nos dois sentidos, para permitir o ataque dos bombeiros ao incêndio e o socorro às vítimas.

A GNR revelou ainda que, cerca das 15:30, o trânsito no IC2 já fluía com "alguma normalidade" no sentido sul-norte, numa altura em que a presença na via do camião sinistrado impedia ainda o tráfego no sentido norte-sul, com os veículos a serem neste caso desviados por estradas secundárias.