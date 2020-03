Dois idosos infetados em lar de Coimbra

Nélson Morais Hoje às 18:04 Facebook

Um lar de idosos do concelho de Coimbra, situado na freguesia de Almalaguês, tem dois casos de Covid-19 confirmados. Os 30 idosos que permanecem na instituição e os seus 32 funcionários aguardam desde ontem, domingo, por testes de despistagem da doença.

A diretora técnica do Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês - Residência Sénior, Elza Carvalho, contou que as duas utentes infetadas, com 83 e 92 anos, foram transportadas de urgência para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) no último sábado. A confirmação de que estavam infetadas pelo coronavírus chegou no domingo, não através do centro hospitalar nem do delegado de saúde, mas pela voz de um familiar de uma das utentes infetadas, acrescentou a responsável, em declarações ao JN.

As duas utentes em causa estão internadas em unidades diferentes do CHUC: no Hospital dos Covões e nos Hospitais da Universidade de Coimbra. Quanto aos 30 utentes que permanecem neste momento no lar (há um terceiro utente internado no hospital, por outras razões que não o coronavírus), Elza Carvalho esclareceu que se mantêm isolados nos quartos, garantindo também que os funcionários de serviço dispõem de equipamentos e produtos de desinfeção adequados a diminuir o risco de eventuais contágios.

De qualquer modo, a diretora-técnica desta instituição particular de solidariedade social, situada na sede da freguesia mais a sul do concelho de Coimbra, classifica como "lamentável" que as autoridades de saúde ainda não tenham realizado testes de despistagem do Covid-19 àqueles idosos que permanecem no lar e aos seus 32 funcionários. "Eram para vir fazer os testes ontem, não vieram. Eram para vir hoje, não vieram. Agora dizem que vêm amanhã!", queixa-se.

Foi ao hospital duas vezes e não fez teste

Antes de ser internada e testada ao coronavírus, no sábado, 21, uma das idosas em questão tinha sido transportada às urgências hospitalares, outras duas vezes, nos dias 14 e 17 deste mês de março. A nonagenária também sofre de outras patologias, mas já então apresentava febre e dificuldades respiratórias, conta Elza Carvalho, observando que a paciente, apesar disso, não foi objeto de teste ao coronavírus, em nenhuma dessas duas ocasiões, e regressou ao lar.

A mesma responsável acrescenta que, desde a segunda ida ao hospital, aquela idosa foi mantida em isolamento no quarto. E não teve contacto direto com a outra utente do lar que tem infeção confirmada.

Elza Carvalho informa ainda que a instituição tem um plano de contingência. E, como oferece diferentes valências, a mais de uma centena de utentes, e tem cerca de 65 funcionários, a responsável mostra-se consciente de que pode ter de transferir funcionários de serviços que estão fechados, como a creche, para o lar, em caso de infeção ou quarentena. Avisa, no entanto, que isso pode muito difícil, sobretudo, se for necessário substituir equipas inteiras. "Uma coisa é a teoria, outra é a prática", desabafa, lembrando que cuidar de idosos exige "experiência".