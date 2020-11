"É uma vergonha": fotos de grupo em bar de Coimbra geram revolta

JN Hoje às 22:48 Facebook

Bar Mandarim, em Coimbra, partilhou no Facebook fotos de vários grupos de jovens, alguns com pelo menos dez elementos, sem máscara nem distanciamento e a polémica não se fez esperar. Indignação surge numa altura em que o número de casos de covid-19 não pára de crescer.

A revolta dos cidadãos é bem visível nos comentários ao álbum de fotos, publicado esta sexta-feira, pelo bar de Coimbra. As imagens foram captadas na quinta-feira, por um fotógrafo contratado pelo estabelecimento de diversão noturna.

"Na altura em que estamos, com o número de mortes e casos a subir... e vocês aí! Na festa! Ganhem todos vergonha", atirou um dos utilizadores da rede social, onde as críticas se multiplicam.

"É por causa deste tipo de idiotas que corremos o risco de a nossa filha nascer e o pai não poder estar presente", notou outra seguidora, indignada: "palavras para quê?".

Ao JN, Ricardo Jorge, um dos responsáveis pelo espaço, garante que o estabelecimento cumpre as regras de distanciamento social. "Nós somos um estabelecimento noturno que neste momento trabalha com lugares sentados. As pessoas não estão em pé, não andam dentro do estabelecimento sem máscara."

A propósito das imagens, o proprietário começou por dizer que se tratavam apenas de pessoas do mesmo agregado familiar. Depois, recuou, explicando que "se tratavam de pessoas que estavam em mesas diferentes, mas que pediram para tirar foto em conjunto."

Apesar da polémica, garante, ainda assim, que não pretende eliminar o álbum de fotos. "Não fujo a nada", disse.