Empresários da região de Coimbra pedem mais apoio do Estado

João Pedro Campos Hoje às 15:53

O Conselho Empresarial da Região de Coimbra aponta a mais apoios do Estado nesta fase de pandemia, destacando que o segundo confinamento está a ser mais prejudicial do que o primeiro.

O apoio à família comparticipado a 100% pelo Estado, comparticipação dos testes, o alargamento de apoios às empresas que tenham abaixo dos 25% de quebra de faturação e a clarificação das regras de isolamento profilático são algumas das medidas reivindicadas pelo Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC).

"Os trabalhadores recebem 66% do vencimento e as empresas têm de pagar metade dessa percentagem, numa altura em que não faturam. Não queremos que o trabalhador perca o seu rendimento, mas entendemos que o Estado deve financiar a 100% este apoio", defende o presidente da Associação Empresarial da Serra da Lousã (uma das integrantes do Conselho), Carlos Alves.

Para além destas medidas, o CERC, que junta 13 associações de empresários dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, consideram importante que estas associações também sejam apoiadas. "Somos o principal veículo para fazer chegar a informação às empresas e estes apoios seriam para canalizar bem os recursos e fazê-los chegar onde são mais precisos", aponta Nuno Lopes, da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz.

Para o representante da Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira, Cláudio Matos, o apoio que virá da Europa não será suficiente para este setor. "Nas divisões de milhões, ao comércio local e à indústria só vão chegar tostões", entende.

O CERC é constituído por associações comerciais e industriais de Coimbra, Soure, Figueira da Foz, Lousã, Miranda do Corvo, Penacova, Mealhada, Mortágua, Condeixa-a-Nova, Tábua, Oliveira do Hospital, Cantanhede, Vila Nova de Poiares, Mira e Penela.