Escola de Coimbra vai dar aulas numa caravela

Executivos vão para o mar recriar as condições de uma embarcação quinhentista para desenvolverem a disciplina e o espírito de equipa.

A Coimbra Business School vai promover uma formação de executivos através de um treino intensivo no mar, recriando as condições de uma caravela quinhentista. A formação vai decorrer a bordo da caravela Vera Cruz, atracada na Doca de Alcântara.

O programa é de 60 horas, sendo que 45 serão a bordo da caravela no mar, procurando reproduzir as condições espartanas das caravelas quinhentistas. "O treino de mar é um excelente exemplo de desenvolvimento pessoal, de disciplina e do espírito de equipa", afirma Ana Paula Queiroga, especialista na área da liderança e uma das coordenadoras do programa. "Transpor as características do treino de mar para o processo de liderança - onde os líderes têm regras para cumprir, uma equipa para gerir e relações de tensão para mediar - é uma mais-valia e uma inovação", completa.