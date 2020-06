Estátua do fundador dos escuteiros vandalizada em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 15:26 Facebook

Uma estátua do fundador dos escuteiros, Baden Powell, foi vandalizada na madrugada deste sábado na zona de Santa Clara, em Coimbra.

A cabeça da estátua, que está situada no meio de uma rotunda pouco acima do Convento de São Francisco, foi arrancada.

Desde a morte de George Floyd, o afro-americano que foi sufocado por um agente da polícia nos EUA, que estátuas em todo o mundo foram questionadas e vandalizadas por milhares de manifestantes.

As ações chegaram também a Portugal com a vandalização da estátua do Padre António Vieira, em Lisboa, com a inscrição da palavra "descoloniza".

Também em Braga, a estátua do Conégo Melo foi vandalizada. Tinha sido pintada com tinta vermelha no dia 25 de abril e foi depois acrescentada tinta azul na semana passada. Ambas já foram limpas.