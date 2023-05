Estudantes da "geração covid" celebram com críticas a Costa e ao Governo

Mais de 20 mil estudantes desfilam pelas ruas de Coimbra esta terça-feira, com crítica social e política presente nos 90 carros alegóricos. O primeiro-ministro é o mais visado, numa festa à qual não escapam o presidente da República e o ministro das Infraestruturas. É o fim do percurso académico para uma geração que viveu um caminho atípico, provocado pela pandemia de covid-19.

"O meu segundo e terceiro anos foram muito marcados pela pandemia, que me privou desta festa, mas também de um percurso académico normal, com aulas e exames à distância", recorda Christophe Fernandes, finalista de Química. O estudante salienta o "percurso difícil para todos" e considera que, depois da festa, já tem algumas perspetivas para o futuro. "Nem todas boas, mas estou a terminar o estágio e vamos ver".

Christophe está perto do carro "Incesto Jurídico", de Direito, que lembra alguns casos que afetaram o atual Governo, como as demissões e os problemas com a TAP. "Na frente do carro temos o primeiro-ministro e o Ministro das Infraestruturas a dar um beijo", descreve Bernardo Bengala, um dos integrantes.

PUB

Christophe Fernandes, finalista de Química Foto: Fernando Fontes / Global Imagens

Joana Morais, também do mesmo carro, lembra o percurso académico atípico que viveram, provocado pela pandemia mas também pela alteração, este ano, do dia do Cortejo, de domingo para terça-feira, por causa dos concertos dos Coldplay. "Já antes o Cortejo era à terça-feira e entendemos isso, mas ficamos privados de ter as nossas famílias no desfile", lamenta.

Última festa antes da vida profissional

Beatriz Paiva, natural de Coimbra, está no seu último Cortejo. Finalista de Farmácia, considera que a tarde desta terça-feira é um misto de emoções. "São muitas recordações concentradas numa tarde. É o fim de uma etapa e o início de outra, que espero que corra bem", salienta.

Beatriz Paiva, finalista de Farmácia Foto: Fernando Fontes / Global Imagens

Entre os cerca de 90 carros que compuseram o Cortejo, um destacou-se pela relação afetiva com os Açores. Era um carro de Medicina composto pelos estudantes que fizeram os primeiros três anos no arquipélago e terminam o percurso em Coimbra.

"Não faltam as referências à ilha, como o cachalote, a nossa bandeira e as vacas. O cachalote do nosso carro simboliza o Serviço Nacional de Saúde e a falta de ajuda que há aos médicos recém-formados", aponta Carina Silveira, oriunda da ilha do Faial e integrante do carro.

Finalistas Açorianos de Medicina Foto: Fernando Fontes / Global Imagens

O Cortejo desce da Universidade até à Guarda Inglesa, na margem esquerda do Rio Mondego, num percurso que deverá terminar por volta das 20 horas, e que envolve, entre estudantes e espectadores, cerca de 50 mil pessoas.