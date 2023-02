Estudantes de Coimbra preocupados com segurança de espaços

Queda da cobertura na entrada de uma cantina da universidade levou a alerta, com a reitoria a garantir que está a fazer avaliação e intervenções.

Os estudantes da Universidade de Coimbra confessam a sua preocupação com o estado de alguns edifícios, sobretudo próximo da Associação Académica, apontando para a falta de manutenção e de segurança. A situação foi agravada com a queda de uma cobertura na entrada das Cantinas Azuis, na passada sexta-feira. A reitoria da Universidade garante que está a fazer intervenções e a avaliar a segurança dos edifícios, no seguimento da queda da cobertura.

Segundo o presidente da Associação Académica de Coimbra, João Pedro Caseiro, todo o edificado onde estão as Cantinas Azuis preocupa. "Há uma grande falta de segurança", aponta, destacando um local de acesso junto à antiga Cantina dos Grelhados, vandalizado e com vidros partidos.