Ferido grave em despiste em Coimbra

Um homem ficou ferido com gravidade quando o carro em que seguia se despistou no IP3, na subida do Botão, Coimbra, na tarde deste sábado.

A vítima, que aparentava cerca de 50 anos, foi desencarcerada, estabilizada e encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Estava consciente, mas tinha "dores a nível torácico, escoriações na cabeça e num membro", contou Carlos Ficher, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 14.30 horas. No socorro estiveram 21 elementos, dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, Sapadores de Coimbra, INEM e GNR.

O trânsito esteve condicionado, mas a via já reabriu com normalidade, adiantou a GNR.