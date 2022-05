Festa da Flor e da Planta regressa sábado a Coimbra

JN/Agências Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Tradições recriadas por coletividades e tapetes floridos exibidos em vários espaços da Baixa.

A Festa da Flor e da Planta regressa, no sábado, à Baixa da cidade de Coimbra, depois de dois anos de ausência devido à pandemia provocada pela covid-19.

A Câmara de Coimbra "celebra a natureza e a biodiversidade", e as principais praças, largos e ruas da Baixa da cidade vão "encher-se de flores, plantas e tapetes floridos", contando ainda a iniciativa com "animação musical e a presença de doçaria regional confecionada por associações de cariz etnográfico e folclórico".

No sábado, entre as 10 e as 18.30 horas, as principais praças, largos e ruas da Baixa de Coimbra recebem "cerca de meia centena de expositores", referiu o município, numa nota de imprensa.

Entre viveiristas, floristas, associações de âmbito cultural e recreativo, uma instituição de ensino vocacionada para a agronomia e outras instituições de caráter social, "as principais artérias da Baixa da cidade acolhem pitorescos quadros florais".

A Festa da Flor e da Planta vai ter tapetes floridos, que vão ser exibidos em vários espaços da Baixa, num circuito que compreende a Praça 8 de Maio, as ruas Direita, da Louça, do Corvo, dos Sapateiros, das Padeiras e do Paço do Conde, o Largo do Poço, a Praça do Comércio, as escadas de São Tiago, de São Bartolomeu e as da Rua dos Gatos.

O evento vai ser marcado pela "recriação de tradições da região de Coimbra", pelas coletividades do concelho, através de um desfile etnográfico, que acontecerá entre as 11.30 e as 12 horas.

PUB

Na Praça do Comércio vai decorrer animação musical, pela presença da Banda Filarmónica de Ceira (às 10.30 horas), do grupo de concertinas "Sons de Casconha" (das 14.30 às 15.30), do grupo de bombos "Só Pedra" (entre as 16 e as 17) e do grupo de cavaquinhos de Coimbra "Giroflé" (às 17.30 horas).

A Festa da Flor e da Planta procura "sensibilizar a população para a prática de condutas amigas do ambiente que promovam a biodiversidade" e quer valorizar "a beleza, o valor ornamental, espiritual, odorífico, medicinal, artístico e económico que as flores e as plantas encerram".

O evento antecipa "a celebração do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, que se comemora no dia 18 de maio", concluiu o município.