Fixação de pessoas preocupa candidatos à Câmara de Coimbra

Num concelho que tem perdido população, os oito concorrentes consideram importante atrair o investimento e melhorar a qualidade de vida para fixar habitantes.

A necessidade de fixar as pessoas em Coimbra e de atrair investimento para o concelho dominou o debate entre os oito candidatos à Câmara Municipal. A oposição acusou o Executivo do PS de ter feito estagnar o concelho enquanto o atual presidente, Manuel Machado, assegura que os maiores problemas de Coimbra estão a ser resolvidos.

Segundo os dados dos Censos 2021, Coimbra perdeu 2600 residentes em 10 anos. Mas Manuel Machado afirmou não estar preocupado com esses números. "Isso não me preocupa, porque as pessoas têm tendência a fazer uma conclusão catastrofista da redução demográfica. Estamos a investir na educação e no reforço da ação social escolar. Temos isenções fiscais do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a criar empregos com incubadoras como o Instituto Pedro Nunes, que está a fazer um trabalho notável, e temos o novo iParque", apontou o candidato socialista, garantindo que são medidas que irão fixar mais pessoas.